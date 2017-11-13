Nazlı Ilıcak mahkemede ağladı!

FETÖ davasında tutuklanan Nazlı Ilıcak, mahkemede ağlayarak tahliyesini istedi.

Güncellenme 13 Kasım 2017 16:45

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül hazır bulundu.

Diğer tutuklular Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Söz alan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını henüz hazırlayamadığını belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ağlayarak savunma yaptı

Mahkeme başkanı da taleplere ilişkin beyanda bulunmaları için sözü tutuklu sanıklara verdi. Kendilerine ilişkin avukat görüşme kısıtlılığının sürdüğünü iddia eden Nazlı Ilıcak, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"Hayatım boyunca darbelere karşı oldum"

Ilıcak, "Attığım tweetlerimde darbe karşıtı açıklamalar yaptım. Ve 'darbeyi lanetliyorum' dedim. Bütün hayatım boyunca darbelere karşı olmuş bir Nazlı Ilıcak olarak bunu içime sindiremiyorum. 27 Mayıs'tan beri darbelere karşıyım, bu berbat darbe gerçekleşiyor ben Bodrum'da haber alıyorum. Yok efendim 'Nazlı Ilıcak darbeciymiş', bunu kimseye anlatamazsınız" diye konuştu.

"Yaşıma binaen tahliye istiyorum"

Çok zor şartlar altında olduğunu belirten Ilıcak, "Yaşıma binaen de biran önce çok zor şartlar altında yaşadığımı belirterek tahliyemi istiyorum." dedi.