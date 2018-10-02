Nazlı Ilıcak, FETÖ'yü bu sözlerle sattı

Darbeci olmadığını belirten Nazlı Ilıcak, FETÖ’ye hizmet etmek amacıyla suç işlemediğini iddia etti.

Güncellenme 02 Ekim 2018 15:10

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, darbeci olmadığını, FETÖ’nün amacına hizmet etmek amacıyla suç işlemediğini iddia etti.

“Ben Atatürk kadınıyım”

43 yıllık meslek hayatının hiçbir safhasında cemaate ait diye bilinen yayın kuruluşlarında çalışmadığını belirten Nazlı Ilıcak, kendi kendisine neden cezaevinde olduğunu sorduğunu, amacı şeriata dayalı bir diktatörlük kurmak olan bir yapının kendisine herhangi bir menfaat sağlamayacağını, Atatürk kadını olduğunu, bir şeriat devleti istemediğini söyledi.

“FETÖ ile ideolojik bir bağlantım yok”

Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihlal kararının kendisi için emsal olduğunu kaydeden Ilıcak, bu kararın kendisine de uygulanması gerektiğini, FETÖ'nün işlediği suçları destekleyen, önünü açan tek bir cümlesi bulunmadığını, kendisinin FETÖ'yle ideolojik bir bağlantısı ve menfaati olmadığını ileri sürdü.

Beraatini istedi

Davanın bir önceki celsesinde savunma yaparken zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını belirten Nazlı Ilıcak, 2 yıldır terörist, darbeci, casus gibi hak etmediği isnatlarla karşı karşıya kaldığını, kelepçelenerek oradan oraya taşınan bir eşya muamelesi gördüğünü, Türkiye'nin daha özgür, daha demokrat bir ülke olması için gösterdiği çabanın kenara atıldığını, gözyaşlarının bütün bunların biriktirdiği bir acı olduğunu, memleketinde uğradığı haksızlığın çok canını yaktığını, bu haksızlığa son verilmesi gerektiğini, kendisi gibi köşe yazarlarının hemen hepsinin tahliye olduğunu, Zaman gazetesinde yazanların da buna dahil olduğunu, kendisinin hiçbir suç işlemediğini, beraatini talep ettiğini söyledi.