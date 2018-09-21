Nazlı Ilıcak: FETÖ çok sinsi bir örgüt

Savunma yapan Nazlı Ilıcak, "Ben cemaatin kriminal yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüm. Çünkü bunlar sinsi bir örgüt" dedi.

Güncellenme 21 Eylül 2018 15:01

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya, katılan Nazlı Ilıcak savunma yaptı.

“Darbelere karşıyım”

Duruşmada, ilk derece mahkemesinde birçok delil sunduğunu, ancak bunlara gerekçeli kararda yer verilmediğini gördüğünü söyleyen Nazlı Ilıcak, 15 Temmuz'u, 16 Temmuz'a bağlayan gece attığı çok sayıda darbe karşıtı tweeti belge olarak ibraz ettiğini, o gece 'darbe böyle olmaz, sonu hüsrandır memleketime yazık' şeklinde o gece çok sayıda tweet attığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevilmese bile bu tür kalkışmaların ülkeye zarar verdiğini yazdığını, bunların belgelerini sunduğunu ama maalesef bu belgelerin hiçbirinin kale alınmadığını, darbeden 2 ay önce darbe karşıtı yazı yazdığını, bunu da delillerin arasında sunduğunu söyledi.

“Babam Yassıada’da yattı”

Nazlı Ilıcak, kendisinin darbeye karşı bir insan olduğunu, babasının Yassıada'da yattığını, dolayısıyla darbenin en nefret ettiği konu olduğunu, kendisine asker düşmanı denildiğini, bunların yalan olduğunu, askeri darbelere, müdahalelere her zaman karşı olduğunu, hukukun üstünlüğünü savunan insanın darbeci olamayacağını belirtti.

“Benim Zekeriya Öz'le yakından uzaktan hiçbir alakam yok”

Zekeriya Öz'le röportaj yaptığı sırada çekilen kar topu fotoğrafına ilişkin de konuşan Ilıcak, "Bir kere Zekeriya Öz o tarihte terör örgütü üyesi olarak bilinmiyordu serbest dolaşıyordu. Ayrıca Öz, HSYK tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı ama nedeni Dubai'de Ali Ağaoğlu tarafından finanse edilmiş olmasıydı. Gerekçe buydu. Ben zaten bu tarz soruları da kendisine sordum. Kaldı ki Zekeriya Öz, Odatv operasyonunu yaptığında ben o dönemde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i aradım. 'Öz hakkında HSYK'da çeşitli soruşturma talepleri var. Niçin bunların önünü açmıyorsunuz.?' dedim. Daha sonra 'Zekeriya Öz'e soruşturma açılamaz mı?' diye yazı yazdım. Benim Zekeriya Öz'le yakından uzaktan hiçbir alakam yok gazetecilik faaliyetim haricinde" ifadelerini kullandı.

“Paylaştıklarım kendi düşüncelerim değildir”

Nazlı Ilıcak, "Fuatavni gibi hesapları Nazlı Ilıcak başkaları ile paylaştı' deniliyor. Paylaşmış olabilirim ama bu hesaplar FETÖ'cü diye bilinen hesaplar değildi ki. O zamanlar Fuatavni'nin kimliği çok tartışılıyordu. Özellikle Fuatavni'nin mesajları gazetelerde çok çıkıyordu. Bunlar bilgi veren ve daha ziyade muhalefet eden arada böyle espri yapan hesaplar olarak görülüyordu. Paylaştıklarım kendi düşüncelerim değildir, bilgi amaçlıdır diye Twitter hesabıma da yazdım" ifadelerini kullandı.

“FETÖ yapısıyla uzaktan, yakından hiçbir ilişkim olmadı”

"Cemaat" diye bilinen hiçbir yayın organında çalışmadığını savunan Nazlı Ilıcak, "Bunu bir suç olarak gördüğüm için değil. Benim 42 yıllık gazetecilik hayatım var ama ben bir cemaat yapısı içinde, onun içinde bir gazetede çalışmam. 2013 sonuna kadar Sabah Gazetesi’nde çalıştım. İşime son verildiği için iş aradım. Bugün Gazetesi ve Zaman Gazetesi'nden teklif geldi. Hiç düşünmeden Bugün Gazetesi'ni tercih ettim. Çünkü ne olursa olsun bir iş adamına aitti. Akın İpek o zaman terör örgütü üyesi falan değil, serbestçe dolaşıyordu. Ben onun daha sonra bir terör örgütü ile iş birliği içinde olduğunu bilemem. Ben sempatizan olarak biliyordum. Onu ifade edeyim. 1,5 yıl orada çalıştım. 2 yıldır da cezaevindeyim. Başka da FETÖ yapısıyla uzaktan, yakından hiçbir ilişkim olmadı” dedi.

“Cemaatin kriminal yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüm”

Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "15 Temmuz sonrası ben bu asker içerisindeki yapılanmayı fark ettikten sonra, maalesef gerçeği 15 Temmuz öncesinde görmediğimi kabul ettim ama bunların amacını bilerek, isteyerek, kasıtla destek vermemin imkanı yok. Ben cemaatin kriminal yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüm. Çünkü bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, tatlı kelam, güzel okullar, fakir fukaraya yardım, bu dini faaliyetleri beni cezbetti. Benim Tercüman gazetesinden gelen muhafazakar geçmişim olduğu için. Yani bu başörtüsü davalarında her zaman en büyük mücadeleyi verdiğim için zannettim ki aynı zihniyet. Aldandığımı bugün itiraf ediyorum" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan hakkında verdiği kararın kendisi için emsal teşkil ettiğini anlatan Ilıcak, şunları söyledi:

“Kendimi suçlu görmüyorum”

"Benim de yaptığım gazetecilik faaliyetinden ibarettir. Ben öncelikle beraatimi talep ediyorum. Kendimi suçlu görmüyorum. Eğer beni beraat ettirmeyi düşünmüyorsanız tahliyemi talep ediyorum. Bugüne kadar savunmalarımda yaşımı ileri sürmemeye gayret ettim. Fakat şunu itiraf edeyim ki ben artık gerçekten çok yoruldum. 74 yaşındayım. 42 yıllık bir gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 70 yaşın üzerinde 2 yıl yatan gazeteci yok. Ben 2 senedir hiçbir suçum olmamasına rağmen yatıyorum. Adli kontrolle de istenen amaca ulaşılabilir. Ben hiçbir zaman kaçamam. Darbe olduğunda kimi gazeteler 'FETÖ'cü militanların kaçış planı' diye bizim ismimizi koymuş. Kaçmayı hiçbir zaman düşünmedim, kendime yakıştırmam."