Nazarbayev, 30 yıllık görevini bıraktı! İşte açıklaması...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 30 yıldır yürüttüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 19 Mart 2019 17:12

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti.

Görevini bıraktığını açıkladı

Ülkenin devlet televizyonundan açıklama yapan Nazarbayev; bu hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını, cumhurbaşkanı olarak yetkilerini feshetme kararı aldığını söyledi.

Görevi, Tokayev yürütecek

Cumhurbaşkanı Nazarbayev; görevinin kalan süresini Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'e devredileceğini, yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin yarın parlamentoda yapılacağını duyurdu.

Böylece Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı görevini Senato Başkanı Tokayev yürütecek.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev; konuşması sonrası 20 Mart tarihi itibariyle cumhurbaşkanı yetkisini feshetme kararını aldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Tokayev, 2020'ye kadar görevde kalacak

Parlamentoda yarın yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devralacak olan Tokayev, 2020'ye kadar görev yapacak.

Nazarbayev kimdir?

Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde 6 Temmuz 1940 tarihinde dünyaya gelen Nazarbayev, 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçildi, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti. Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.