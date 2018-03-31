Naz Elmas'a sokak ortasında ahlaksız teklif!

Bebek'te arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra basın mensupları ile sohbet eden Naz Elmas zor anlar yaşadı.

Güncellenme 31 Mart 2018 13:02

Önceki akşam Bebek'te arkadaşları ile bir mekanda yemek yiyen güzel oyuncu Naz Elmas zor anlar yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elmas'a bir yabancı uyruklu bir adam sarkıntılık yaptı.

"Size sarılabilir miyim?"

Muhabirlerin beklediğini görünce yanlarına gidip sohbet eden oyuncu röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Elmas, "Size sarılabilir miyim?" diyen turisti kırmadı.

Naz Elmas’ı rahatsız etti

Zil zurna sarhoş olan ve ayakta durmakta zorlanan adam Naz Elmas'a "Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekana gidelim" sözleri ile ısrar etti. Bu durumdan hayli rahatsız olduğu gözlenen Naz Elmas'ı basın mensupları kurtardı. Gazeteciler Elmas'a rahatsızlık veren turisti kibarca orada gönderdi.