Nauert: Ateşkes Afrin'i de kapsıyor!

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, BM tarafından alınan ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını yinelerken Türk kahvesi hakkında yorumlarda da bulundu.

Güncellenme 16 Mart 2018 10:06

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Nauert, "Menbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Türkiye ile anlaşmak isteniyor

Nauert, Türk hükümeti ile pek çok görüşme yapıldığını ve Türkiye ile bir anlaşmaya varılmak istendiğini belirtti.

Afrin kuşatması açıklaması

TSK'nın Afrin'i kuşatması hakkında da değerlendirmede bulunan Nauert, ABD'de bunu doğrulayan bir bilgi olmadığını, ülkesinin Afrin'de olmadığını, bu durumun dikkatleri DEAŞ işe mücadeleden kaçırdığını söyledi.

Ateşkes Afrin’i de kapsıyor

Nauert, BM'nin Suriye'de ilan ettiği ateşkes hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin Afrin'i de kapsadığı görüşünü yineleyen Nauert, ABD'nin bu yaklaşımında bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Türk kahvesi açıklaması

Basın mensuplarının Türkiye hakkında sorduğu sorular hakkında espri yapan Nauert, önceki gün İstanbul’dan Washington’a aktarmalı olarak Türk Hava Yolları ile uçtuğunu anlattı. İstanbul'da sadece havalimanını gördüğünü söyleyen Nauert, uçakta bazı Türk gazetelerini okuduğunu, dışarı görmek için yanında oturan kişinin üzerine eğilmek zorunda kaldığını aktardı. Nauert kendisine sorulan "Türk kahvesi içtiniz mi?" sorusuna "Evet, evet ama normal Türk kahvesi kadar sert değildi" şeklinde yanıt verdi.