NATO'ya Hulusi Akar ayarı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO skandalı sonrası " Yanlıştı ve artık geride kaldığını düşünüyorum" dedi.

Güncellenme 18 Kasım 2017 08:38

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada'da düzenlenen Halifax Güvenlik Forum'unda NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ün düşman liderler arasında gösterilmesi ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın da düşmanla iş birliği içinde gösterilmesi konusunda Türkiye'den özür dilediğini ve konunun kalıcı sorunlara yol açmamasını beklediğini ifade etti.

Genel sekretere bir kez daha soruldu

Halifax Güvenlik Forumu kapsamında yapılan bir panelde konuşan Stoltenberg'e Norveç'te söz konusu olan skandal soruldu.

NATO Genel Sekreteri "Bu konuda henüz bu sabah bilgilendirildim. Olaydan sorumlu olan personel derhal görevden alındı. Yetkililerim Norveçli yetkililerde temas halinde. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, o personelin görevden alındığı bana iletildi. Ve ben NATO adına özürlerimi Türkiye'ye sundum. Ayrıca burada Türkiye'den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile de görüştüm. Dolayısıyla sorunun ne olduğunu tespit ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Yanlıştı ve artık geride kaldı"

Türkiye NATO için birçok sebepten dolayı kilit bir müttefik olduğuna dikkat çeken Stoltenberg "Bu olayın kalıcı sorunlara yol açmayacağını bekliyorum. Yanlıştı ve artık geride kaldığını düşünüyorum." ifade etti.

Türkiye'nin kilit konumunun altını çizdi

Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınırları bulunması hasebiyle DEAŞ ile mücadelede önemli bir rolü olduğuna vurgu yapan Stoltenberg Türkiye'nin Karadeniz'den Rusya ile sınırının bulunmasının da Türkiye'yi NATO için önemli kıldığının altını çizdi.

Suriye ve Irak'ta söz konusu olan istikrarsızlığın ve DEAŞ terörünün başta Türkiye olmak üzere tüm NATO'yu da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadeleye de gerek alt yapısı ve askeri üsleri ile gerek alanda örgütle mücadelesi önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Akar: Soruşturma genişletilsin

Toplantıda söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise soruşturmanın genişletilmesi çağrısını yineledi.

Orgeneral Akar, özür dilemesi ve konuya yapıcı bir şekilde yaklaşmasından dolayı Stoltenberg'e kendisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür etti.

İki kez özür diledi

Norveç asıllı genel sekreter olayın duyulması üzerine NATO adına Türkiye'den özür dileyen bir açıklama yayınlamıştı.

Daha sonra Orgeneral Akar ile bir araya gelen Stoltenberg bizzat Akar'dan özür dilemiş ve Akar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özürlerini iletmesini talep etmişti.