NATO'dan Türkiye'ye övgü ABD'ye eleştiri

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken NATO'dan kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesine vurgu yapıldı.

Güncellenme 05 Şubat 2018 23:53

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen güvenlik konferansında katılımcılara bilgi veren NATO Genel sekreteri Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatına ilişkin konuştu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatı hakkında İttifak'a bilgi verdiğini söyledi. Ayrıca Stoltenberg Türkiye'nin DAEŞ'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini dile getirdi.

ABD'ye sert Afrin eleştirisi

Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeleye ciddi katkı sunan NATO üyelerinden biri olduğunu da kaydeden Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatıyla ilgili ABD'ye göndermelerde blundu."ABD DAEŞ'in güçlenmesini bahane ederek her seferinde operasyona karşı olduklarını dile getiriyor" dedi.