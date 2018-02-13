NATO'dan Türkiye hakkında flaş açıklama!

Brüksel'deki karargahta toplantı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaparak Türkiye'ye destek niteliğinde açıklamalar yaptı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 15:46

Brüksel'deki karargahta toplantı yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili geçen hafta NATO'ya bilgi verdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini beklediklerini, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu, hiçbir NATO üyesinin Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadığını, Türkiye'nin bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahip olduğunu, ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapılması gerektiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında yapıan S-400 füze savunma sistemi anlaşması ile iligili de konuşan Stoltenberg, anlaşmanın detaylarını açıklamanın Türkiye'ye kaldığını, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yarın Savunma Bakanı Nurettin Canikli Türkiye'yi temsil edecek. Bakan Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis, Stoltenberg ve diğer NATO üyesi ülkelerin bakanları ile ikili görüşmeler yapacak.