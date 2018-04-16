NATO'dan Suriye operasyonu açıklaması!

NATO, hafta sonu üçlü koalisyonun Suriye'ye düzenlediği operasyon hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 16 Nisan 2018 13:43

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonunu değerlendiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin net ve güçlü duruşunu takdir ettiğini söyledi.

Operasyon Rusya ve İran’a açık mesaj

Hafta sonu dünya gündemine oturan üçlü koalisyonun Suriye harekatına yönelik açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri, operasyonun Esad rejimi ile destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesaj olduğunu, operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdiğini, Türkiye'nin operasyona desteği de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kapasite azaltılacak

Yapılan operasyonunun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin de açıklama yapan Stoltenberg, kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyon olduğunu, Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar olduğunu, Rusya'nın bunu engellediğini belirtti.

Rusya ile diyalog olabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya yanıt veren Stoltenberg, NATO'nun siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı olmadığını, Rusya ile diyalog olabileceğini ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

S-400 konusu

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına dair soruyu da cevaplayan NATO Genel Sekreteri, bunun ulusal bir karar olduğunu, NATO açısından meselenin bu sistemlerin entegre edilebilmesi olduğunu belirtti.