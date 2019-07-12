NATO'dan son dakika S-400 açıklaması: Endişeliyiz

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ilk bölümü Ankara'ya indi.

Güncellenme 12 Temmuz 2019 16:06

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin ilk bölümü Ankara'ya indi. NATO'dan S-400'lerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bir NATO yetkilisi ''Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz'' dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin parçaları Türkiye'ye ulaşırken, konuyla ilgili NATO'dan bir açıklama yapıldı.

AFP'ye konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın Türkiye'nin bu kararından ötürü 'endişeli' olduğunu ve söz konusu silahların müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

NATO'dan açıklama! Endişeliyiz

"Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının yaratacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO’nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir."

ABD'nin açık yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu sistemin ilk parçalarının Türkiye'ye ulaştığını ve sevkiyatın süreceğini açıklamıştı. Teslimat, Türkiye'nin bir Rus savunma sistemi almaya karar vermiş olması nedeniyle aylarca süren tartışmaları izliyor. ABD'nin açık yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye, Rus yapımı bu sistemi almaktan geri adım atmadı.

S-400 kullanacak ilk NATO ülkesi olacak

Şu anda elinde S-400 füze sistemi olan bir NATO üyesi yok. Türkiye'ye bu sistemi alan ilk oldu. Bununla birlikte, Yunanistan'ın elinde bir önceki versiyonu olan yine Rus yapımı S-300 füzeleri var. Yunanistan, bu füzeleri NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs'tan satın almıştı.

Türkiye ilk kez Yunanistan ve Ermenistan sınırına füze yerleştirebilecek

NATO, Türkiye'ye satılan AB üyesi ülkelerin ve ABD'nin savunma alanındaki silahlarında bazı kısıtlamalar uyguluyor. Bu kısıtlamaların başında, Türkiye'nin aldığı füze sistemlerini Ermenistan ve Yunanistan sınırlarına yakın bir noktaya konuşlandırmaması yer alıyor. Rusya'nın Türkiye'ye bu tarz bir kısıtlama getirmesi ise beklenmiyor. Haliyle Türkiye ilk kez Yunanistan ve Ermenistan sınırına füze yerleştirebilecek.