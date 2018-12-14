NATO'dan Kosova ordusu açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova Güvenlik Gücü’nün orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının kabul edilmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 15:29

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova Güvenlik Gücü’nün orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının kabul edilmesinin üzüntü veridi ve zamansız olduğunu söyledi.

Dönüşüm zamansız oldu

Yazılı bir açıklama yapan Stoltenberg, FSK’nın orduya dönüştürülmesi kararının sadece Kosova’nın vereceği bir karar olduğunu, bu dönüşümün zamansız ve kötü olduğunu açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

Üzücü bir karar

FSK'nin orduya dönüştürülmesi kararının NATO'nun dile getirdiği endişelere rağmen alınmasının üzücü olduğunu kaydetti.

İttifak gözden geçirilecek

NATO'nun Kosova Güvenlik Gücünü mevcut yetkileriyle desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Stoltenberg, yetkilerinin değişmesiyle ittifakın FSK ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Gerginliği artırmayın uyarısı

Stoltenberg, NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) yoluyla Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamaya devam etmekte kararlı olduğuna dikkati çekerek, tüm taraflara gerginliği artırmama çağrısında bulundu.

Ne yaşanmıştı?

Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edilmişti. Milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullanmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.