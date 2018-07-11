NATO zirvesine damga vuran kare!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 20:37

Pazartesi günü yemin eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de NATO Zirvesi'ne katıldı.

Macron ve Trump'la görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin o anlardaki samimi anları ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu kapsamda daha sonra Almanya Başbakanı Merkel ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.