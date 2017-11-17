NATO, krizi başlatan subayı ordudan attı

NATO, Norveç'teki tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını hedef olarak seçen subayın ordudan atıldığını duyurdu.

Güncellenme 17 Kasım 2017 18:49

NATO, Norveç'teki tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını hedef olarak seçen subayı ordudan attı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO o subayı ordudan attı

NATO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu skandal olaya ilişkin açıklama yaptı. NTV'nin son dakika geçtiği habere göre, NATO açıklamasında, söz konusu çirkin olaya karışan askerin ordudan atıldığı bildirildi. NATO'nun açıklamasında Atatürk fotoğrafını da görevli teknisyenin seçtiği belirtildi.

İki olay yaşandı

NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan üst düzey NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.

Atatürk heykeli skandalı

Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde "Düşman Liderler Biyografisi" hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini "yanlışlıkla" yerleştirdiğini iddia etti.

Teknisyen özür diledi

Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı. Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi.

Erdoğan'la ilgili sahte hesap

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında "Recep Tayyip Erdoğan" adlı sahte hesap açtı.

Görevden aldılar

Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu personel görevden alındı.

Özür mektubu yayınlandı

JWC Komutanı Andrzej Reudowicz, konuya ilişkin özür mektubu yayınladı. NATO Genel Sekreteri Vekili Rose Gottemoeller'in de "çok üzgün" olduğunu belirten NATO yetkilisi, örgütün konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bugün şu açıklamayı yapmıştı:

"Amerika'nın bu örgütler üzerinden hayata geçirmeye çalıştığı senaryonun farkındayız. İttifak başka bir şey ama bu müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak başka bir şey. Kusura bakmayın yanlışları söyleyeceğiz. Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik."