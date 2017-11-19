NATO Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a özür telefonu

Genel Sekreter Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Güncellenme 19 Kasım 2017 00:06

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür diledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.