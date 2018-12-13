Natalie Portman'dan İsrail'e: Irkçı

"Yahudi Nobeli" olarak anılan Genesis Ödülü'nü reddeden Natalie Portman, İsrail'in kabul ettiği Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın ırkçı olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Aralık 2018 17:01

Yahudi kökenli ABD’li oyuncu Natalie Portman, Temmuz ayında İsrail tarafından kabul edilen “Yahudi Ulus Devlet Yasasını” ırkçı olarak tanımladı.

İsrail’i kızdıracak açıklama

Al-Kuds Al-Arabiya konuşan ünlü oyuncu Portman, İsrail’in bu yıl onayladığı Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın ırkçı olduğunu, bu yasanın hatalı olduğunu ve bu yasaya katılmadığını, komşu ülkelerin sevilebileceğini, onlarla birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi.

2 milyonluk ödülü reddetti

Natalie Portman bu yıl "Genesis Ödülü"ne layık görülmüştü ancak Oscarlı oyuncu, 2 milyon dolar değerinde olan ödülü almayı kabul etmemişti.

Netanyahu’yu protesto için törene katılmadı

Portman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiği için ödül törenine katılmamıştı. Törene neden katılmadığını açıklayan Portman, “Törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim” dedi.

Tören iptal edilmişti

Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine bu yıl ki Genesis Ödül Töreni iptal edilmişti.