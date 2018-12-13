Natalie Portman'dan İsrail'e: Irkçı
"Yahudi Nobeli" olarak anılan Genesis Ödülü'nü reddeden Natalie Portman, İsrail'in kabul ettiği Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın ırkçı olduğunu söyledi.
Yahudi kökenli ABD’li oyuncu Natalie Portman, Temmuz ayında İsrail tarafından kabul edilen “Yahudi Ulus Devlet Yasasını” ırkçı olarak tanımladı.
İsrail’i kızdıracak açıklama
Al-Kuds Al-Arabiya konuşan ünlü oyuncu Portman, İsrail’in bu yıl onayladığı Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın ırkçı olduğunu, bu yasanın hatalı olduğunu ve bu yasaya katılmadığını, komşu ülkelerin sevilebileceğini, onlarla birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi.
2 milyonluk ödülü reddetti
Natalie Portman bu yıl "Genesis Ödülü"ne layık görülmüştü ancak Oscarlı oyuncu, 2 milyon dolar değerinde olan ödülü almayı kabul etmemişti.
Netanyahu’yu protesto için törene katılmadı
Portman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiği için ödül törenine katılmamıştı. Törene neden katılmadığını açıklayan Portman, “Törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim” dedi.
Tören iptal edilmişti
Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine bu yıl ki Genesis Ödül Töreni iptal edilmişti.