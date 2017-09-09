Natalie Dormer: Öleceğimi biliyordum

Game of Thrones'ta Margaery Tyrell'i canlandıran Natalie Dormer, diziyle ilgili itiraflarda bulundu.

Güncellenme 09 Eylül 2017 11:04

Game of Thrones dizisinde Margaery Tyrell karakterini canlandıran Natalie Dormer, diziyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki İngiliz aktris, katıldığı televizyon programında, Game of Thrones’un yapımcılarından film çekmek için izin istediği esnada ünlü dizide canlandırdığı Kraliçe Margaery’nin kaderini öğrendiğini söyledi.

“Birkaç yıl önce yapımcılardan izin almak beni çok zorluyordu. Bir yandan dizi(Game of Thrones) bir yandan da film(Açlık Oyunları) çekimlerine katılıyordum. İkisinin tarihleri birbiriyle çakışıyordu.”

"Gelecek yıl öleceksin"

“Bu zamanda Game of Thrones’a ara vermem olanaksızdı. Dizinin yaratıcıları Dan ve David, ‘Üzgünüz Natalie, önümüzdeki sezon ateş etmelisin, bu yüzden sana izin veremeyeceğiz. Ama merak etme, gelecek yıl seni öldüreceğiz’ dediler.”

“Kendilerince bana müjde verdiler. Sonraki süreç benim için acı-tatlı oldu. Karakterimin ne zaman öldeceğini biliyor olmam beni diğer oyuncuların arasında da darklı bir konuma soktu.”

Dormer’ın hayat verdiği Yüksek Bahçe’de büyüyen Tyrell Hanesi’ne bağlı Margeary, dizinin başlangıcında Renly Baratheon ile evliydi. Daha sonra Cersei ve Jamie Lannister’ın oğlu Joffrey ile nişanlanmıştı.

Joffrey’in büyüannesi Olanna Tyrell tarafından öldürülmesinin ardından Cersei’nin küçük oğlu Tommen ile nişanlanan Margeary, Game of Thrones’ın 6. sezonun sonunda diziye veda etmişti.

Cersei, yedi inancı dininin ibadet merkezi olan Baelor Septi’ni patlayıcılarla yok etmişti. Margaery ve kardeşi Loras da bu esnada septte cezalarını çekmekteydiler.

Kaynak: NTV