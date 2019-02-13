Nasıl sağlıklı ve hızlı kilo verilir?

Uzmanlar, diyet, ozon tedavisi, mezoterapi ve akunpunktur gibi tekniklerle birlikte hızlı ve sağlıklı olarak kilo verilebilir.

Güncellenme 13 Şubat 2019 12:46

Mezoterapi+Akupunktur+Diyet+Ozon tedavilerini bir araya getiren zayıflama yönteminden bahseden uzmanlar, mezoterapi ile bölgesel yağ incelmesi sağlanır. Akupunktur aşamasında yeme davranışları değiştiriliyor. Diyet danışmanlığı yapılarak düzenli olarak kalori alımı ayarlanıyor ve son olarak ozon tedavisinde bazal metabolizma hızı artırılıyor. Böylece ameliyata gerek kalmadan sağlıklı ve hızlı olarak kilo verilebiliyor.

Mezoterapi

Fazla kilolardan kurtulma ve bölgesel incelme noktasında günümüzde mezoterapi tekniklikleri sıklıkla tercih edilmektedir. Kilo verme noktasında mikroenjeksiyon uygulaması ile ilk olarak yağlar parçalanır ve sonrasında venöz ve lenfatik drenej ile birlikte de parçalanmış olan yağlar vücuttan atılır.

Akupunktur

Eski kilo verme yöntemlerinden biri olarak görülen akunpunktur, hastaların oldukça fazla kilo verdiği görülmüştür. İnsanların hedefledikleri kiloya ulaşmalarında oldukça hızlı bir yöntemdir.

Diyet

Planlanan diyetle birlikte kişinin yaşı, cinsiyeti, hastalıkları, kullandığı ilaçlar, alerjiler, fiziksel aktivite durumu, sosyal hayatı, ekonomik durumu göz önünde bulundurularak yapılır.

Ozon tedavisi

Yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında ozon tedavisi kullanılmaktadır. Dokuların sağlam kalmasını sağlar, görünüşünüzü iyileştirir ve hacmin azalmasını sağlamak için kullanılır. Ozon tedavisi kilo dışında kadın ve erkeklerde selülitle mücadele noktasında da etkin kullanılan yöntemler arasındadır.