NASA, Mars'ta koloni kuracak

Mars’ta yaşayacak ilk “Mars Kolonisi” için hazırlıklara başlayan NASA, bu amaçla yarışa düzenledi.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 13:41

NASA, Mars’ta yaşayacak ilk “Mars Kolonisi” için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda bir yarışma bile düzenlendi.

Gerekli malzeme robotlar tarafından bulunacak

Yarışmayı kazanan ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ekibin olurken bu takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak. Daha sonra ise evler, üç boyutlu 3D yazıcıların yardımıyla inşa edilecek.

Göl bulunmuştu

Avrupa Uzay Ajansı’nın Marsis adlı radarını kullanan bir grup İtalyan bilim insanı, kısa süre önce Mars’ta buz yüzeyinin altında göl bulduklarını açıklamıştı.

Canlı yaşam bulundu

Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki Kızıl Gezegen’de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu. Ayrıca keşif, bu gezegende canlı yaşam bulunma ihtimalini de akla getirmişti.