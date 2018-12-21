NASA, Mars'a depremölçer yerleştirdi

NASA, InSight'ın depremölçer enstrümanını Mars yüzeyine yerleştirildiğini açıkladı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 12:31

NASA, uzay incelemeleri kapsamında sismik inceleme aracı InSight, depremölçer enstrümanını Mars yüzeyine yerleştirdi.

NASA’dan açıklama

Konuya dair NASA’dan yapılan açıklamada, InSight'ın en önemli veri toplama araçlarından olan "İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı" (SEIS) adı verilen depremölçer cihazını, Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirdiği belirtildi.

İlk kare yayınlandı

NASA, InSight'ın robotik kolunun SEIS'i yüzeye kondurduğu anın bir fotoğrafını yayımladı.

“Harika bir Noel hediyesi oldu”

InSight proje yöneticisi Tom Hoffman, "Aracın Mars'taki etkinliklerinin zamansal seyri umduğumuzdan da iyi gidiyor. Sismometreyi güvenle yüzeye yerleştirmiş olmak hepimiz için harika bir Noel hediyesi oldu” dedi.

SEIS'in ardından InSight'ın ısıölçer enstrümanı Isı Akış ve Fiziksel Özellikler İnceleme Aracı'nı (HP3) yüzeye yerleştirecek.

Bilgi toplamaya başladı

Öte yandan ayrı bir inceleme aracına sahip olmayan Dönüş ve İç Yapı Deneyi'nin de (RISE), InSight'ın radyo dalgalarını kullanarak Kızıl Gezegen'in çekirdek tabakası hakkında veri toplamaya başladığı kaydedildi.