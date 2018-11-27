NASA, InSight'ın Mars'a indiğini açıkladı

NASA, "InSight" adlı uzay gemisinin 6 aylık yolculuk sonrasında Mars'a iniş yaptığını açıkladı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 22:36

ABD, NASA’ya ait "InSight" adlı uzay gemisinin Mars'a iniş yaptığını duyurdu.

Altı ay sonra Mars’a iniş yaptı

NASA tarafından yapılan açıklamada, Mars’ta sismik araştırma yapacak ve buranın yer altı katmanlarına dair bilgi toplayacak uzay aracının, altı aylık bir yolculuk süresi boyunca 480 milyon km’den fazla yol giderek Mars'a iniş yaptığı belirtildi.

Katmana girdikten ne kadar sonra yüzeye indi?

Açıklamada, InSight isimli uzay aracının Mars’a ulaştıktan sonra bu gezegenin katmanında 6 dakika 45 saniyelik yolculuk yaptığı ve bu süre zarfı sonrası Kızıl Gezegen’e iniş yaptığı belirtildi.

Paraşütle çarpma etkisi azaltıldı

Aracın, Mars atmosferine giriş yaptıktan hızının giderek arttığı belirtilen açıklamada, paraşütlerini açan aracın kızıl gezegene çarpma etkisinin bu yolla azaldığı, Mars'ın kuzey yarım küresinde bir platoya indiği ifade edildi.

İlk hafta araştırma yapılmayacak

Mars’a iniş yapan aracın ilk altı hafta hiçbir şekilde araştırma yapmayacağı belirtilen açıklamada, bilim insanlarının bu süre zarfında InSight'ın hal ve hareketlerini gözlemleyeceği belirtildi.

Titreşimleri kaydedecek

Geçen süre sonrasında aracın robotik kolunun sismometresini Mars yüzeyine bırakacağı ve bu sismometrenin, 40 günde Mars’ın yüzeyinin tahmini olarak 2 metrelik derinliğine ineceği, buradaki meydana gelebilecek titreşimleri kaydetmeye çalışacağı ifade edildi.