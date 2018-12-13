Narkotik harekete geçti! 11 fenomene uyuşturucu gözaltısı

Narkotik, şehit Altuğ Verdi'nin ismini verdiği uyuşturucu operasyonunda 11 sosyal medya fenomeni gözaltına aldı.

Güncellenme 13 Aralık 2018 09:46

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona, Rize’de hain bir saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi verildi.

11 fenomen gözaltında

Narkotik ekipleri tarafından 29 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul’da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere çok sayıda ilçede 16 adrese baskın yapıldı. Başlatılan operasyonda 11 sosyal medya fenomeni ve Youtuber gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, sosyal medyadan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme ve bu kapsamda yayın yapmakla suçlanıyor.

İki kardeş de gözaltında

İstanbul’daki operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş’taki bir adrese yapılan operasyonda Youtuber Emre ve Erdi K. gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları kanalda 840 bin takipçi olduğu ve takipçilerini uyuşturucuya özendirici yayınlar yaptıkları belirtildi. Polisin evde yaptığı arama sonrası gözaltına alınan Emre ve Erdi K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.