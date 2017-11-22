Naim Süleymanoğlu'nun hocası konuştu

Hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun antrenörü, "Cep Herkülü"nün hayatı hakkında bilgiler verdi.

Güncellenme 22 Kasım 2017 12:45

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, "Yüzyılın sporcusu" eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu henüz 8 yaşındayken halterle tanıştıran antrenörü Hilmi Pekünlü, "Cep Herkülü"nün küçüklüğünü, spora adım attığı günleri anlattı.

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde doğan ve oradaki halter antrenörlüğüne 1991 yılında yerleştiği Kütahya'da devam eden 63 yaşındaki Hilmi Pekünlü, başta eski milli halterci Naim Süleymanoğlu olmak üzere bugüne kadar dünya şampiyonasında ikincilik, Avrupa şampiyonasında birincilik elde eden çok sayıda halter sporcusu yetiştirdi.

Gözyaşlarıyla anlattı

Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait salonda öğrencilere halter eğitimi veren Pekünlü, yıllar önce Süleymanoğlu ile beraber çektirdiği fotoğraflara bakarak anılarından bahsetti.

Pekünlü, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatını öğrenmesinin ardından büyük üzüntü duyduğunu söylediği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Haltere 8 yaşında başladı

Bulgaristan'ın Kırcıali iline bağlı Mestanlı ilçesindeki devlete ait bir halter eğitim salonunda 1975 yılında antrenör olarak görev yaptığı sırada 8 yaşındaki Naim Süleymanoğlu'nu keşfederek efsane bir sporcuyu dünyaya kazandırdığını anlatan Pekünlü, şöyle konuştu:

Lakabı 'Kalemondo' idi

"Mestanlı ilçesinde bir halter eğitim salonunda antrenör olarak görev yapmaya başladım. O dönemler Mestanlı küçük bir ilçeydi ve birkaç okul vardı. Okullara giderek halter sporunu öğretmek için öğrenci arardım. Bir ortaokula gittiğimde oradaki öğrenciler ilkokulda öğrenim gören güçlü kuvvetli 'Kalemondo' lakaplı Naim Süleymanoğlu diye biri olduğunu söylediler. Teneffüs saatinde 8 yaşında 25 kilo olan Naim Süleymanoğlu'nu buldum ve akşamları halter eğitimine katılmasını istedim. Otobüs şoförlüğü yapan babasının izniyle de Naim, sistemli şekilde eğitimlere gelmeye başladı. Gerçekten çok başarılı ve disiplinli bir öğrenciydi. Sessiz sakin, çalışkan bir karaktere sahipti. Dünya tarihinde belki ilk defa 8 yaşında bir çocuğu haltere başlatan antrenörlerden biriyim."

"Çocuklar arasında kendini belli ediyordu"

Süleymanoğlu'nun, o yıllarda haltere kazandırdığı en başarılı çocuk olduğunu dile getiren Pekünlü, "İmkanlarımız ölçüsünde 2 yıl çalıştırdım. Diğerleri arasında kendini belli ediyordu. Zaten o dönem bulduğum çocuklardan sadece Naim, yüzyılın sporcusu oldu. Çocukluğundaki farkını ilerleyen yıllarda daha net ortaya koydu. Onun hakkında yanılmadığımı gösterdi." ifadesini kullandı.

Pekünlü, 1975 ile 1977 yılları arasında Süleymanoğlu'nun antrenörlüğünü yaptığını, daha sonra ise Kırcaali şehrindeki imkanların daha iyi olmasından dolayı ailesini ikna ederek oradaki bir spor okuluna yönlendirdiğini ve halter eğitimine burada devam ettiğini aktardı.

Dünya bir efsaneyi kaybetti

"Rahatsızlanmasaydı geçen ay Kütahya'ya gelecekti." diyen Pekünlü, şunları kaydetti:

"En son temmuzda Rize'deki müsabakalarda görüştük ve dertleştik. Eylülde Kütahya'ya gelmeyi düşünüyordu. Gelip benim yanımda 2 hafta kalacaktı. O dönem Çanakkale müsabakaları vardı. Müsabakaların ardından geleceğini söyledi. Daha sonra hepimizin bildiği gibi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlığı hakkında sürekli bilgi aldım. Bir kez daha görmek ve sarılmak nasip olmadı. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Dünya bir efsaneyi kaybetti. Naim içindeki hayalleriyle, hedefleriyle bu dünyadan göçüp gitti. Yerini doldurmak gerçekten zor."