Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Tüm zamanların en iyi haltercisi, Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Güncellenme 19 Kasım 2017 14:38

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün defnedilecek.

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne geldi. Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesini taşıyan araca motorlu zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü.

Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü.

Cenazeye, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra Konya Milletvekili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze öncesinde konuşan Bakan Bak, "Bu millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun acımız büyük." ifadelerini kullandı.

"Yunan halterci Naim'in tabutunu öptü"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın davetiyle ezeli rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Yunan halterci Valerios Leonidis, Naim'in tabutunu öptü.

Başbakan Yıldırım konuştu

Cenazede konuşan Başbakan Yıldırım, "Milli haltercimiz, efsane ismi, Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik, ahirete bu gün yolculuyoruz. Merhuma allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu, bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane kahraman sprcumusdur birçok olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyleki ağırlığının 3 katı fazlasını bir seferde kaldırarak erşilemeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Defalarca ay yıldızlı bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz milli haltercimiz efsane sporcumuza Naim Süleymanoğlu'na birkez daha allahtan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.