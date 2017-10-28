Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi!

Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Güncellenme 28 Ekim 2017 11:57

Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonları normal seyrediyor.

Süleymanoğlu'nun, beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Naim Süleymanoğlu için şu an herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı.

Süleymanoğlu'na bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı.