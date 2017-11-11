Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi

Efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.

Güncellenme 11 Kasım 2017 23:42

Naim Süleymanoğlu'ndan bir kez daha üzücü haber var.

Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor" denildi.

Beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyattan çıktı.

Süleymanoğlu'nun durumuyla ilgili yapılan son açıklamada; "Hayati tehlikesi devam ediyor, yoğun bakımda. Beynin basıncını azaltmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirdik" açıklaması yapıldı.