Nafaka mağdurlarını yakından ilgilendirecek açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk; nafaka sürelerinin sınırlandırılması tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 14 Mart 2019 13:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin nafaka sürecini büyük bir titizlikle izlediğini dile getirerek, tüm tarafların görüşlerini aldıklarını, hedefin yeni mağduriyetler yaratmadan sağlıklı bir çözüm bulmak olduğunu, Adalet Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Bir çözüm bulunması taraftarıyız”

Nafaka sürelerinin sınırlandırılması tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, ''Bizim için önemli olan, bakanlık olarak aslında en büyük gayemiz, ailenin sağlıklı bir şekilde korunması ve sağlıklı bir aile ortamında geleceğe öz güvenle bakan çocuklarımızı yetiştirebilmek. Temel arzumuz da boşanmaların hiç olmaması. Tabii ki bazı durumlarda boşanmalar gerçekleşebiliyor ve bu boşanmalar gerçekleştiği zaman da hiçbir tarafı mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulunması taraftarıyız” dedi.

“Hükümet bu süreci titizlikle izliyor”

Bakan Selçuk; hükümetin bu süreci titizlikle ve hassasiyetle izlemeye devam ettiğini, süreci tüm tarafların da görüşlerini alarak yürüttüklerini, hedefin yeni mağduriyetler yaratmadan bu soruna sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulmak olduğunu, Adalet Bakanlığıyla bu anlamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.