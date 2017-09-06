Myanmar'dan kaçan Müslümanların yoluna mayın döşendi

Myanmar'dan 25 Ağustos tarihinden beri kaçmaya çalışan Müslümanların yoluna mayın döşendiği tespit edildi. Bangladeş'e kaçanların sayısı 150 bine yaklaştı.

Güncellenme 06 Eylül 2017 14:18

Myanmar'daki şiddetten 25 Ağustos'tan itibaren kaçarak yollara dökülen Arakanlı Müslümanların sayısı 150 bine yaklaştı.



Reuters haber ajansına konuşan Bangladeşli yetkililer, Myanmar ordusunun mültecilerin geçtiği sınıra mayın döşediğini söyledi. Dakka yönetimi, bugün gün içinde Myanmar'a resmi protesto gönderecek.

Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki etnik temizlikten kaçarak Bangladeş'e sığınan arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını duyurdu. Söz konusu rakam, 25 Ağustos'tan bugüne kadar olan göçün verilerini içeriyor.

Birleşmiş Milletler, dün son 24 saatte 35 bin Müslümanın Bangladeş'e geçtiği bilgisini vermişti. Bangladeş'e geçen yıl Ekim ayından bu yana gelen Arakanlı mültecilerin sayısı 230 binden fazla.

Uluslararası haber ajansı Reuters, tekne ve botlarla Bangladeş kıyılarına ulaşan Arakanlıların fotoğraflarını servis ediyor. Çamurlu yollar ve tarlalar arasından yürüyen sığınmacıların hali yürek sızlatıyor.

Derme çatma botlarla gerçekleşen kaçışta bu sabah birkaç bot birden battı. Bangladeşli yetkililer, en az beş çocuğun hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Sınırda çekilen mayın fotoğrafları

Reuters haber ajansına konuşan Bangladeşli yetkililer, Myanmar Ordusunun mültecilerin geçtiği sınıra mayın döşediğini söyledi. Açıklama, ismi verilmeyen iki hükümet yetkilisinin sözleri arasında yer aldı.

İki yetkilinin verdiği bilgiye göre, sınıra bir şeyler gömen farklı gruplar görüldü ve yapılan kontrolde mayın döşendiği doğrulandı. Bangladeş ayrıca ellerinde fotoğraflar da bulunduğunu belirtiyor.

Dakka yönetimi, bugün Myanmar'a resmi protesto gönderecek.

BM: Etnik temizlik riski var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı açıklamada Arakan'da bir etnik temizlik riski bulunduğunu söylemişti.

Guterres, devam eden şiddetin tüm bölgenin istikrarını bozabileceğini belirterek Myanmar'dan şiddeti durdurmasını istemişti. BM Genel Sekreteri'nin krizin çözülmesi için getirdiği öneriler ise, Arakanlı Müslümanlara artık vatandaşlık ya da hareket özgürlüğü, çalışma, eğitim ve sağlık hakları kazandıracak şekilde bir yasal statü verilmesi oldu.

Türkiye, krizin çözülmesi için yoğun çaba harcıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugüne kadar onlarca görüşme gerçekleştirdi. Son olarak dün Myanmar hükümeti bölgeye dış yardım gönderilmesini kabul etti ve Türkiye 1000 ton yardım gönderecek.

Köyler haritadan silindi

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, askerler ve Budist çetelerin yerleşim yerlerini haritadan sildiğini söylüyor. Uluslararası basının sokulmadığı bölgede çok sayıda sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Rakhine olarak da bilinen Arakan'daki Müslümanlar, halihazırda vatandaş olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla tüm diğer haklardan da yoksunlar.

Bölgedeki şiddetin fitilini ateşleyen olay, polis karakollarına yapılan saldırılar üzerine Myanmar ordu birliklerinin harekete geçmesi oldu. (Milliyet)