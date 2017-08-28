Myanmar'da Müslüman katliamı: 3 günde 3 bine yakın Müslüman öldürüldü

Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiği bildirildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:30

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini, 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğini söyledi.

Sözcü Schug, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arakan'da son günlerde Müslümanlara karşı ordu mensuplarının yaptığı katliamlar 2012 ve geçen yıl ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Arakan'da yaşanılan yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız." dedi.

Sadece Arakan'ın Rathedaung kentine bağlı Saugpara köyünde dün 900-1000 arasındaki Müslüman'ın öldürüldüğü bilgisini aktaran Schug, bu katliamdan sadece bir erkek çocuğun hayatta kaldığını belirtti.

sviçre'de tıp doktoru olarak çalışan Schug, Arakan'da sahada bulunan tüm aktivist ve yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son üç günde Arakan'ın çeşitli köylerinde en az 2-3 bin Müslümanın katledildiğini söyledi. Schug, katliamların arkasında Myanmar ordu mensuplarının olduğunun altını çizdi.

Arakan'da 100 binden fazla sivilin bugün itibariyle yerinden edildiğini anlatan Schug, 2 bin Arakanlı Müslüman'ın Myanmar-Bangladeş sınırında mahsur kaldığını, sınırın Bangladeş tarafının hükümet tarafından kapatıldığını belirtti.

ERC Sözcüsü, yine Anaukpyin ve Nyaungpyingi köylerinin yerli Budist halk tarafından kuşatıldığı bilgisini paylaşarak, "Bu kişiler Myanmar hükümetine mektup yazarak masum olduklarını ve hiçbir suça bulaşmadıklarını belirttiler, kuşatmanın kaldırılmasını ve acilen köylerden tahliye edilmelerini talep ettiler. Fakat, Myanmar hükümeti cevap dahi vermedi. Tam sayılarını bilmiyoruz, ama bu köylerdeki yüzlerce kişinin hayatı tehlikede." dedi.

Rathedaung kentine bağlı Auk Nan Yar kentinden 23 Ağustos'da 100 kadar köylünün de bilinmeyen bir yere götürüldüğünü anlatan Schug, bu kişilerin öldürüldüğünden endişe edildiğini kaydetti.

Schug, Arakan'daki katliamın durdurulması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA