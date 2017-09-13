Myanmar yönetiminden "terk edilmiş" itirafı

Myanmar yönetimi Budist milliyetçiler ve ordunun saldırılarına maruz kalan köyleri "terk edilmiş" olarak açıkladı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 18:07

Myanmar yönetimi, ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan'da yakılan Müslüman köylerin durumunu "terk edilmiş" olarak açıkladı. Yönetim, 176 köyün boşaldığını, 34'ünden de kaçanlar olduğunu savundu.

Myanmar Devlet Başkanlığı Sözcüsü Zaw Htay, yaptığı açıklamada, Arakan'da 25 Ağustos'tan ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Arakan'da yakılan 200 civarı Müslüman köyüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaw Htay, söz konusu köylerden 176'sının "tamamen terk edildiğini", en az 34'ünden de "kaçanların" olduğunu iddia etti.

Myanmar yönetimi ayrıca son günlerde Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan 370 bin Arakanlı Müslüman'ın da ülkeye geri alınmayacağı sinyalini verdi.

Zaw Htay, konuya ilişkin, "(Ülkeden çıkanlar) Ancak gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra ülkeye kabul edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Bangladeş'e, 25 Ağustos'tan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.