Myanmar, Bangladeş sınırına mayın mı döşedi?

Myanmar-Bangladeş sınırında mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden bir Arakanlı Müslüman'ın son görüntüsü yayınlandı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 19:13

Arakan'da yaşanan zulme hergün bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce gündeme gelen ancak Myanmar yönetimi tarafından yalanlanan Bangladeş sınırına mayın döşendiği iddiaları kuvvet kazandı.

Mayına basarak can verdi

Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüde, 42 yaşındaki Muhtar Ahmed adlı Arakanlı Müslüman'ın, Myanmar-Bangladeş sınırının Myanmar tarafındaki mayına bastıktan sonra el ve ayaklarının parçalandığı görülüyor. Mayına dün basan ve bugün yaşamını yitirdiği belirtilen Ahmed'in eşi ve oğlu dahil 6 kişinin sınırın Myanmar tarafında beklemeye devam ettiği kaydedildi.

"Mayın döşediler"

Öte yandan BBC'nin haberine göre, Bangladeş'in Myanmar sınırına yakın bölgedeki bir hastanedeki doktorlar, son zamanlarda mayına basma sonucunda yaralanan birçok kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Hastanede kalan Azizu Haque adlı 15 yaşındaki erkek çocuğunun annesi, Haque ve başka bir hastanede tedavi gören diğer oğlunun Bangladeş'e kaçmaya çalışırken mayına bastığını anlattı.

Oğullarının bacaklarını kaybettiğini dile getiren anne, "Yaraları o kadar kötü ki ölü gibiler. Allah onları yanına alsa daha iyi, çok acı çekiyorlar." diye konuştu.

Aynı hastanede kalan Sabequr Nahar adlı 50 yaşındaki kadın da 3 oğluyla Bangladeş sınırını geçmeye çalışırken mayına bastığını dile getirdi. Sabequr Nahar, "Bize ateş açıldı, bazılarımız vuruldu ve mayın döşediler." dedi. Şimdiye kadar mayın patlamasında 4 kişi öldü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.