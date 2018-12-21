Muzun bilinmeyen faydası!

Uzmanlar kemik sağlığı açısından muzun çok önemli olduğunu vurgularken bambaşka faydalarına da yer verdiler.

Güncellenme 21 Aralık 2018 13:36

Kaliteli bir potasyum kaynağı olan muz, vücuttaki elektrik akımının geçişini elektrolit bir mineraldir. Yüksek oranda potasyum içermesi ve düşük oranda sodyum barındırması açısından muzun yüksek kan basıncının önüne geçip, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu görev üstlenir.

Ölüm riskini yüzde 49 azaltıyor

Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlara göre günlük 4069 mg potasyum alan bireylerde günde 1000 mg alanlarda karşılaştırıldığında iskemik kalp hastalığından kaynaklanan ölüm riskini yüzde 49 oranında azalttığı ortaya çıkmıştır. Orta boy bir muzun 422 mg potasyum bulunmaktadır. Yüksek oranda potasyum alımı inme riskini ciddi oranda azaltmaktadır, kas kütlesinin azalmasını önler, kemik-mineral yoğunluğunu korur ve böbrek taşı oluşumunu ciddi oranda azaltır.

Diğer faydaları

Muzun bilinen faydalarından başka bilinmeyen faydalarını da uzmanlar sıraladı. İçeriğinde bulunan triptofan seviyesini yüksek oranda artırır ve bu durumda depresyonla mücadelede çok etkilidir. Tirptofan mutluluk seviyesini olan serotonin hormonunu da artırır.

Menapoz döneminde etkilidir

B6 vitamini bakımından zengin olan muz, iyi bir uyku uyumanıza yardımcı olur ve magnezyum içeriği ile de kasların rahatlamasını sağlar. Kan şekerini düzenleyip, stres giderici etkileri de bulunmaktadır. Tüm bu özellikler kadınların menapozal döneminin rahat geçirmesine yardımcı olur.

İshal tedavisinde de çok büyük etkiye sahip olan muz, vücudun yenilenmesini sağlar. Kaybolan potasyumun vücuda girişini kolaylaştırır.

Lif içeriğinin yüksek olması kilo kontrolünde önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Beraberinde şişlikleri azaltıp, sinir sistemini güçlendirir ve beyaz kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar.