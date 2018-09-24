Muzun bilinmeyen faydaları!

İçeriğindeki yüksek oranda vitamin ve minerallerin yanı sıra besleyici olması bakımından da elma ve portakaldan sonra en fazla tüketilen meyvelerden birisi de muzdur.

Güncellenme 24 Eylül 2018 13:34

Olgunlaşmış bir muzu meyve olarak doğrudan tüketebileceğiniz gibi, meyve salatalarında ve meyve sularında da kullanıp tüketebilirsiniz. Güne enerjik başlamak isteyenler de yine sabah kahvaltılık gevreklerin içerisine doğrayıp tüketebilirler. Muz aynı zamanda protein, potasyum, karbonhidrat ve diyet lifi kaynağıdır.

İşte muzun bilmediğiniz faydaları:

Tok tutar

Hem çözünebilen hem de çözünemeyen lifler içeren bir meyvedir. Çözünebilen lifler sindirimi yavaşlatıp uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Gün boyu tokluk hissi yaşamak isteyenler muzu özellikle kahvaltılarda tercih edebilirler.

Kalp sağlığı

Yüksek oranda lif içermesi ve içeriğindeki lifler kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.

Sindirimi kolaylaştırır

Muz tatlı ve ekşi tadı aynı anda vermesi bakımından metabolizmayı gelişmeye yardımcı olur.

Güç merkezi

Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, folat ve B6 bakımından yüksek vitamin ve minerallere sahiptir. Bu vitaminler vücudun doğru ve düzgün işleyişine yardımcı olur.

Yüksek potasyum kaynağı

Yüksek oranda potasyuma sahip olan meyve muzdur. Bu mineralin sağlık için pek çok faydası bulunuyor. Kalp ve beyin sağlığı açısından son derece faydalı olan potasyum, yüksek tansiyonun önüne de geçmek için düzenli olarak muz yemeye özen göstermek gerekir.

Kansızlığa karşı etkili

Yüksek oranda demir içermesi bakımından muz anemi ile mücadele noktasında son derece etkilidir.