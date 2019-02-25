Muz alırken bunlara dikkat edin!

Uzmanlar muz alırken kabukları benekli olan muzların tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Güncellenme 25 Şubat 2019 12:13

Vücut için sağladığı vitamin ve mineral zenginliği bakımından muzun pek çok faydası olduğu biliniyor. Peki muz alırken nelere dikkat etmek gerekir? Uzmanlar özellikle muz alırken kabukları benekli olanları tercih etmek gerektiğini vurguluyor.

Her yaş grubu tarafından tercih edilen muz, taşımasının kolay olması, güzel aromasının yanı sıra lezzetinin iyi olması tercih nedenler arasındadır. Özellikle ülkemizde yetiştirilen Anamur muzu olarak bilinen muz gönüllere taht kurmuştur.

Yüksek potasyum içeriğine sahip olmasının yanı sıra ishal gibi bağırsak bozukluklarına karşı sağladığı fayda ve vitamin-mineral açısından zengin olması gibi pek çok faydası bulunuyor.

Tam bir potasyum deposu olan muz, tansiyonu düşürme ve kalp aritmilerinden koruma, kas güçsüzlüğünü azaltma gibi kemik sağlığı açısından da önemli bir besindir. Sağlıklı bir iskelet yapısına sahip olmak için kalsiyum ve D vitamini yeterli değildir.

Sağlam kemiklere sahip olmak için potasyum bakımından zengin bir meyve olan muza ihtiyacınız vardır.

Diğer bir deyimle mutluluk meyvesi olarak da bilinen muz, strese karşı da iyi bir çözümdür.

Günün en iyi öğünü olan kahvaltıyı yapmadan çıkmak zorunda kalırsanız aç kalmamak ve sağlıklı bir şeyler yemek için küçük boy bir muzu tercih edebilirsiniz.

Gün içinde aç kalıp performansınızda düşüklük istemediğiniz zamanlarda sabah ve öğle arasında bir adet muz yemeyi tercih edebilirsiniz. Zengin bir lif kaynağı olan muz, hem kabızlık hem de ishal için iyi gelen bir besindir.