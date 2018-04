Müttefik ülkelerden Suriye açıklaması!

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Müttefik ülkeler, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırının sona erdiğini açıkladı.

Mattis’ten açıklama

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye operasyonunun bittiğini açıkladı. Fransa da operasyonun sona erdiğini belirtti ama talep gelirse yeni bir operasyon yapılacağını söyledi. İngiltere de, uçaklarının Kıbrıs'taki üslerine döndüğünü ve yeniden kalkmayacaklarını duyurdu.

Caydırmak için yetki kullandık

ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah bulundurduğu bölgeleri vurması ile ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetleri'ne, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdiğini ifade etti.

Saldırı gerekliydi

Bu saldırının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyleyen May, Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili olduğunu, bu kalıcı davranış kalıbının durdurulması gerektiğini, bunun sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için olmadığını, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin verilmeyeceği için de gerekli olduğunu söyledi.

Her türlü diplomatik yolu denedik

May, operasyon öncesi Suriye'ye karşı diplomatik her yolu denediklerini ama çabalarının başarısız olduğunu söyledi. May ayrıca, Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında başka pratik bir alternatifin olmadığını kaydetti.

Bu operasyon rejime müdahale değil

Bu operasyonun iç savaşa müdahale, rejim değiştirmek anlamında olmadığını belirten May, harekatın bölgede gerilimleri tırmandırmayacağını ve sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Başka bir seçenek kalmadı

May, harekatın amacının Suriye rejimini caydırmak olduğunu, Başbakan olarak Silahlı Kuvvetleri muharebeye sürme konusundaki ilk kararı olduğunu, bunun kolay aldığı bir karar olmadığını, başka bir yolu tercih etmek istediklerini ancak bu kez başka bir yolun olmadığını belirtti.

Kırmızı çizgi aşıldı

Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyon hakkında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyonun rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.