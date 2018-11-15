Mutluluk getiren 8 yöntem

Bilimsel olarak kanıtlanmış ve stresi azaltarak mutlu olmanıza yardımcı olacak 8 basit yöntem…

Güncellenme 15 Kasım 2018 12:30

Yapılan araştırmalar mutluluk ve hareket arasında olan ilişkinin olumlu yönde etkilendiğini doğruluyor. Mutsuz ve stres yüklü insanların birkaç ufak hareketle birlikte hayatlarına bakış açılarını değiştirebilirler.

Karnınızdan nefes alın

Mutluluk için ilk adım nefes alma şeklinizi değiştirin. Bilinçli nefes alma tekniklerine başvurarak nefesinizi karnınızdan alın ve ağzınızdan verin. Yoğun bir iş gün sırasında bu işlemi 5 veya 10 kez tekrarlayın.

Vücudunuzu esnetin

Gün içerisinde yapacağınız basit esneme egzersizleriyle zihninizi tazeleyip, kas gerginliğini azaltır.

Düzenli olun

Günlük işlerinizde stresi en aza indirmek için düzenli olun. Eşyaların kaybolmuş olması da bir stres nedeni olur. Gün içerisinde sadece birkaç dakikanızı ayırarak düzeninizi koruyabilirsiniz.

Egzersiz yapın

Üst ve alt bedeni aynı anda hareket ettirmek daha zinde kalmanıza yardımcı olacaktır. Omuz geliştirme egzersizlerini bacak egzersizleri ile birleştirip yapabilirsiniz.

Gülümseyin

Gülümsediğiniz zaman vücudunuzda mutluluk hormonu olan endorfin salgılanır. Sahte bir gülümseme bile aynı etkiye neden olabilir.

Yürüyüş yapın

Tempolu birkaç dakikalık yürüyüş bile ruh halinizi olumlu oranda etkiler. Sadece ruh halinizi değil kalp ve damar sağlığınızı da etkiler. En ideal egzersiz günde 30 dakikanızı ayırarak yürüyüş yapabilirsiniz.

Cildinize zaman ayırın

Dış görünüşünüze özen göstermek bakımlar yapmak özgüveninizi artırır ve mutlu olmanıza katkı sağlar.

Egzersiz kokteyli deneyin

Dört basit egzersize sadece 30 saniye zaman ayırarak zinde kalmanıza yardımcı olabilirsiniz.

İşte o egzersizler: