Mutlu ve Çapkın hakkında flaş karar!

FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması’na ilişkin davada İstanbul Eski Valisi Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu.

Güncellenme 09 Şubat 2018 20:12

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından yaptığı müzakereler neticesinde kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski İstanbul Valisi Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mutlu’nun tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Heyet, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.​

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