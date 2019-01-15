Mutlu olmak için bunları yapın!

“Mutlu olmak istiyorum” diyenler mutlaka bu maddeleri dikkate alsın.

Güncellenme 15 Ocak 2019 12:24

Mutlu olmak hiç zor değil özellikle imkansız hiç değil. Sizin mutlu olmanızı yaşam tarzınız belirlemez mutlu olmanızı belirleyen faktörler hayata bakış açınız ve olaylara karşı duruşunuz verdiğiniz tepkilerdir. Mutlu olmak istiyorsanız önce maddeleri okuyun ve sonra uygulamaya koyulun.