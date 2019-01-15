Mutlu olmak için bunları yapın!
“Mutlu olmak istiyorum” diyenler mutlaka bu maddeleri dikkate alsın.
Mutlu olmak hiç zor değil özellikle imkansız hiç değil. Sizin mutlu olmanızı yaşam tarzınız belirlemez mutlu olmanızı belirleyen faktörler hayata bakış açınız ve olaylara karşı duruşunuz verdiğiniz tepkilerdir. Mutlu olmak istiyorsanız önce maddeleri okuyun ve sonra uygulamaya koyulun.
- Kin tutmamaya özen gösterin ve kimseye karşı nefret beslemeyin.
- Etrafınızda bulunan kişilerin kim oldukları ile ilgilenmeyin ve onlara karşı iyi davranın.
- Hayatınızda karşınıza çıkan sorunları önce kabul etmeyi öğrenin ve ardından size kazandırdıklarını avantajlarını düşünün.
- Hangi durumda olursanız olun mutlaka elinizde bulunanlara şükredin.
- Hayal kurarken bulunduğunuz şartlara odaklanmadan çok büyük düşünün ve hayal edin.
- Hayatınızda mutlaka büyük veya küçük bir takım sorunlar olacak ve bunları asla kafanıza takmayın çünkü bunları kafanıza takmanız onun hızlı çözülmesini sağlamayacaktır.
- Etrafınızda bulunan veya tanımak üzere olduğunuz kişiler hakkında mutlaka iyi bir şeyler bulun ve aksi durumlarda sessiz kalmayın tercih edin.
- Kendinize dair yapmanız gereken şeylerden bahane bulmayı bırakın.
- Anı yaşamayı öğrenin ve sadece o anda olanlara ve yaptıklarınıza odaklanın.
- Her sabah uyanmak için bir saat hedefleyin ve bunu asla değiştirmeyin.
- Kendinizi asla en sevdikleriniz ve nefret ettiklerinizle mukayese etmeyin. Herkes tektir ve özeldir.
- Etrafınızda bulunmasını istediğiniz insanların yüksek enerjide pozitif insanlar olmasına özen gösterin.
- Yaptıklarınız için asla birilerinden onay beklemeyin. Kimsenin kimseyi onaylamaya yetkisi yoktur.