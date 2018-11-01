Mutlu evliliğin 6 sırrı

İlişkilerinizde mutluluğu en üst düzeyde yaşamak için aranızdaki bağı güçlendirecek ipuçlarını uzmanlar yazdı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 11:55

Değişimi tanıyın

İnsanlar hayatlarını boyunca değişirler. Uzmanlar başarılı bir ilişki için zaman içerisinde birlikte büyüyüp bu değişime adapte olmaktan geçtiğini söylüyor. Sürekli devam eden değişimi kabul etmek gerekir ve bu süreçte karşınızda kişinin ihtiyaçlarını anlayıp bunu en uygun dille konuşmak gerekir.

Kavga

Uzmanlar bir çiftin kavga ediş şeklinin, ne yüzünden kavga ettiklerinin hiç kavga etmemelerinden daha önemli olduğunu vurguluyor.

Affedin ve devam edin

Başarılı bir ilişki için erkekler daha çok toleransa sahip olmalıdır ve ilişki sürecinde geçmişe çok takılıp kalmamak gerekir.

Alın ve verin

Orta yolu bulmak evlilikler için çok önemlidir. Ne zaman tartışacağınızı ve ne zaman uzlaşacağınızı bilmek ilişkinizi güçlendirir.

Neden sevdiğinizi hatırlayın

İşler zora girdiğinde neden birlikte olduğunuzu hatırlayın ve ilişkinizin pozitif yönlerine odaklanın. Neden evlendiğinizi nasıl aşık olduğunuzu hatırlamak inanın zor değil.

Her zaman el ele olun

Mutlu olan çoğu çift bu durumun sırrının el ele tutuşmaktan geçtiğini söyler. Araştırmalara göre çiftlerin el ele olması yaşadıkları stres düzeyini en aza indirgiyor.