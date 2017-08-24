Mutlu: "Darbe olsaydı beni Silivri'ye bu yapı kapatacaktı"

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu savunmasını verdi.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 12:57

CNN Türk'te yer alan habere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkının da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Avni Mutlu savunmasında, '15 Temmuz darbe gerçekleşmiş olsaydı, beni bu Silivri'ye bu yapı kapacaktı' dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık ve yakınları katıldı.

Avukatların yer aldığı duruşmada, eski İstanbul Valisi Mutlu savunma yapıyor.

Mutlu savunması sırasında 10 yıl boyunca Güneydoğu'da görev yaptığını, bombaların patladığı sırada çocuklarının korktuğunu anlattı. Mutlu bunları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de savunma yapan Mutlu, '15 Temmuz darbesi gerçekleşmiş olsaydı, beni Silivri'ye bu yapı kapatacaktı. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildim' dedi.

Kaynak: CNN Türk