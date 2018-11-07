Mustafa Tuna yeniden aday olacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde aday olup olmayacağını AK Parti'nin karar vereceğini söyledi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 13:03

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mart 2019’da yapılması planlanan seçimlerde aday olup olmaması konusuna AK Parti’nin karar vereceğini, aday olunmayacağını, aday gösterileceğini söyledi.

Aday olacak mı?

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Başkan Tuna, "Siz herhalde bu soruyu yanlış yere soruyorsunuz. Aday tespitini ben yapmıyorum" dedi.

“Partim en güzel kararı verir”

Tuna, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yetkili kurulların en doğru adayı seçeceklerine şüphesi olmadığını, aday olunmayacağını, aday gösterileceğini, ben aday oluyorum demenin de bir faydası olmadığını, bütün partilerde olduğu gibi seçim çevrelerinde seçimi kazanacaklarına inanılan kişilerin aday gösterileceğini, AK Parti’nin kurullarının da en güzel kararı vereceğini söyledi.