Mustafa Sarıgül, resmen DSP'ye geçiyor!

Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na kırgın olmadığını, CHP'de iktidar olmak istemeyen bir kesim olduğunu, yarın resmen DSP'ye geçeceğini söyledi.

Güncellenme 02 Şubat 2019 12:27

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, partisinden Şişli adayı olmadığını öğrenince DSP’nin adayı olarak seçimlere girdiğini, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na kırgın olmadığını söyledi.

“AK Parti 25 yıldır belediyeleri yönetiyor”

AK Parti’nin 25 yıldır belediyeleri yönettiğini dile getiren Sarıgül, muhalefet olarak görevlerinin iktidarın yaptığı yanlışları söyleyip belediye başkanlarını bir yıl önce açıklamak olduğunu, adayların diğer partilerden daha önce açıklanması gerektiğini, adayların açıklanmasını da parti içinde barışın sağlanarak yapılması gerektiğini, milletvekilliğinin ve belediye başkanlığının başka olduğunu, muhalefetin adayları geç açıklamasından dolayı sıkıntılar olduğunu belirtti.

“CHP’nin iktidar olmasının istemeyenler var”

Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na kırgın olmadığını, kendisinin iyi niyetli olduğundan şüphesi olmadığını, ona eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir tablo olduğunu, CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro olduğunu, onların kendi koltuklarını koruduklarını ifade etti.

“Yarın DSP’de resmi karar verilecek”

Yarın DSP’nin genel merkezinin toplanacağını ve resmi karar verileceğini belirten Sarıgül, Önder Aksakallı ile tüm yetkililere gönüllerini ve kalplerini açtıkları için teşekkür ettiklerini, DSP’nin zaten yabancı olduğu bir parti olmadığını, DSP’nin genel merkezi yarın toplanıp resmi karar verileceğini, 2009’da Deniz Baykal’ın kendisini CHP’den aday yapmadığı dönemde yine DSP’den aday olduğunu, o dönemde CHP’nin adayının Muharrem Sarıgül biri olduğunu söyledi.

“Kazanacağım”

Sarıgül, 2009’da da benzer şey olduğunu, AK Parti ve CHP adayından 40 bin oy daha fazla aldığını, Şişli’de yüzde 50’nin üzerindeki seçmenin kanaatlerinin kendi lehine olduğunu, seçimi kazanacağını, 5 kuruluşun yaptığı anketlerinden bunları gösterdiğini, Şişli’de gerçekten mutluluk olacağını herkesi kucaklayacaklarını belirtti.