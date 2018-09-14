Mustafa Sarıgül, İyi Parti'den mi aday olacak?

Mustafa Sarıgül'ün DSP ya da İyi Parti'den Şişli Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi.

Güncellenme 14 Eylül 2018 10:50

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Hande Fırat'ın yaptığı "Gece Görüşü" programında Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün yeniden adaylığa hazırlandığını iddia etti.

Selvi, Sarıgül’ün CHP dışında bir parti ile seçime gireceğini, bunların DSP ya da İyi Parti olabileceğini ileri sürdü.

Mustafa Sarıgül’ün adaylık için hazırlık yaptığını belirten Selvi, CHP aday göstermese dahi adaylığın söz konusu olacağını, başka bir parti de olabileceğini, Sarıgül'ün isminin CHP dışında DSP ve İyi Parti ile anıldığını söyledi.

Gürkan Hacır da Sarıgül'ün seçim şarkısının bile şimdiden hazır olduğunu söyleyerek, "Kendisi bana şarkıyı göndermiş. Henüz dinleyemedim" dedi.