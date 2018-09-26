Mustafa Sarıgül, hakkında bomba iddia!

CHP'nin Mustafa Sarıgül'ün yeniden Şişli Belediye Başkanı adayı olma teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Güncellenme 26 Eylül 2018 16:13

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlıklara başlayan CHP’de Mustafa Sarıgül, iddiası ortalığı karıştırdı. Buna göre yeniden Şişli Belediye Başkanı olmak isteyen Sarıgül’ün teklifine ret cevabı gelirken Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı gösterileceği ileri sürüldü.

2014’te İBB adayı olmuştu

2014’te yılındaki yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, son günlerde yeniden Şişli Belediye Başkanı adayı olmak istediğini açık açık ifade etmeye başlamıştı. Fakat CHP, Sarıgül’ün bu teklifine sıcak bakmadı.

Sarıgül’e Eyüpsultan teklif edildi

İddiaya göre CHP yönetimi, Mustafa Sarıgül’ü Şişli için değil, Eyüpsultan ilçe belediye başkan adaylığı için düşünüyor. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Sarıgül de bu teklife şimdilik sıcak bakıyor. Sarıgül'ün Eyüp için düşünülmesinde ilçedeki sol tandanslı mahallelerdeki nüfus yoğunluğu ve muhafazakar seçmenin de Sarıgül'e sıcak bakabilecek olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Şişli’de Hayri İnönü ile devam

CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayının halen Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hayri İnönü olacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün kanlı bıçaklı olduğu Hayri İnönü'nün yeniden aday gösterilmemesi için de kulis yaptığı belirtiliyor.