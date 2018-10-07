Mustafa Sarıgül, geri dönüş sinyali verdi!

Yeni Şişli için güzel bir yolculuğa çıktıklarını belirten Mustafa Sarıgül, yerel seçimlere az bir zaman kaldığını ve artık bazılarının gitme vaktinin geldiğini söyledi.

Güncellenme 07 Ekim 2018 12:45

Mustafa Sarıgül, "Yeni Şişli için güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni Şişli için heyecanlı, enerji dolu çıkıyoruz. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Bazılarının da gitme vakti geldi" dedi.

“Tam 54 aydır neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allahım bilir" diyen Mustafa Sarıgül, hayatta en zor şeyin arkadan hançerlenmek ve vefasızlık olduğunu, bu zor günlerin çetin olduğunu ama atlatacaklarını söyledi.

“Şişli halkının en doğru kararı vereceğine inanıyorum”

Toplantının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de yeniden aday olacağını açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Sarıgül, "Kendisine başarılar diliyorum. O takdir, Şişli halkının ve genel merkezindir. Ben, Şişli halkının en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Zaten meydanlar, o kararı en iyi şekilde söylüyor. Kararı ben ya da bir başka aday adayı veremez, onu tamamen Şişlili yurttaşlarım verir. Doğru karar vereceklerine, Şişli'nin ışığını yeniden yakacaklarına, yerel yönetimlerde Şişli modelinin tekrar şahlanacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

“Adayların bir an önce açıklanması lazım”

CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayının kesin olarak ne zaman açıklanacağına dair bir soruya ise Sarıgül, "Muhtemelen Kasım ayının ortalarına doğru Türkiye'deki bütün adayların açıklanacağına inanıyorum. Adayların bir an önce açıklanması lazım. Adaylar bir an önce projelerini anlatsınlar, yurttaşlarımızla buluşsunlar. Artık İstanbul'un ilçeleri çok büyük. İlçeleri dolaşmak iki, üç aya sığmaz. Mümkün olan en kısa muhalefet partilerinin tamamı adaylarını açıklamalıdır" şeklinde yanıt verdi.