Mustafa Sarıgül: Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım

CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olup olmayacağı tartışılırken Mustafa Sarıgül'den iddialı bir açıklama geldi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 10:13

CHP’nin İstanbul adayının kim olacağına dair tartışmalar devam ederken, Ekrem İmamoğlu isminde karar kılındığı iddia edildi. Bu kapsamda ilçe adaylarını da heyecan sardı.

Bu kapsamda açıklama yapan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, her gün sahada olduğunu, kendisine inanılmaz boyutta ilgi ve özlem olduğunu, halkın Sarıgül’ü istediğini, Şişli’nin kendisini özlediğini söyledi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Sarıgül’ün kendisini aradığını ve bazı açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

“Şişli’ beni bekliyor”

Alçı’nın iddiasına göre Sarıgül, her gün sahada olduğunu, kendisine inanılmaz bir ilgi ve özlem olduğunu, halkın Sarıgül’ü istediğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarını yükseltmek istemesi durumunda kendisini aday göstermesi gerektiğini, 2014’te İstanbul’a uygun gördüğü bir ismi ve halkın heyecanla beklediği bir kişiyi Şişli’den aday göstermemesi durumunda bunu halka anlatamayacağını belirtti.

“Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım"

CHP'nin aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olarak ya da DSP adayı olarak seçime girip girmeyeceği sorulan Sarıgül, "Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı. İstanbul'da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok. Parti kazanmayı hedefliyorsa ben ortalamayı yukarı çekerim. Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım" dedi.