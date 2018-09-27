Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı takımda oynamış!

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olma planları yapan Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı kare olay oldu.

Güncellenme 27 Eylül 2018 13:56

Mustafa Sarıgül, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde önce Şişli’den sonra da Eyüpsultan’dan aday olacağı iddia edilmişti. Bu kapsamda etkinliklerine hız veren Sarıgül, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı karede bulunduğu kareyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 1970’li yıllarda İETT Spor’da futbol oynayan Sarıgül, daha önce kimsede olmayan bir fotoğrafı paylaştı.

Sarıgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı takımda yer aldığı fotoğrafı "1970'li yıllar... İETT Spor'da bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da top koşturmuştuk" sözleri ile paylaştı.

Haberler.com’un haberine göre, Mustafa Sarıgül’ün bu paylaşımını gören takipçileri tepki gösterdi. Sarıgül bir süre sonra bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.