Mustafa Sandal'dan 3 milyon TL tazminat talebi!

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, dünyaca ünlü akaryakıt firması BP ile mahkemelik oldu. 3 milyon tazminat talep etti.

Güncellenme 22 Mart 2018 13:01

Eşi Emina Sandal ile boşanma arefesinde olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, BP'ye açtığı davayı kazandı. Sandal, 31 Aralık 2016'ya kadar olan 4 yıllık reklam yüzü sözleşmesinin bitmesine rağmen fotoğraflarının izinsiz olarak kullanmaya devam ettiğini ileri sürdüğü BP'ye dava açmıştı. Ünlü şarkıcı 65 bin TL'lik tazminat davasında tutarı 3 milyon TL'ye çıkardı.

Sözleşme bitti, görseller kullanılmaya devam edildi

Mustafa Sandal, 2013-2014-2015-2016 yılları için dünyaca ünlü akaryakıt şirketi BP ile 4 yıllık reklam yüzü anlaşması yaptı. Bu kapsamında 5 milyon 452 bin lira aldı. Sözleşme 31 Aralık 2016 tarihinde sona ermesine rağmen Sandal'ın fotoğraflarını kullanmaya devam eden BP'ye 50 bin maddi 15 bin manevi tazminat isteyerek dava açtı.

Duruşmaya avukatları katıldı

Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Mustafa Sandal'ın avukatı Ahu Ülgen ile BP'nin avukatı Şevda Şenoy katıldı.

3 milyon TL tazminat talep ettiler

Avukat Ahu Ülgen, Sandal'ın fotoğraflarının, reklam afişlerinin, reklam filmi ve görüntülerinin kullanılmasıyla ilgili noter tespiti yaptırdıklarını belirterek, istedikleri tazminat miktarının bir milyon TL olduğunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre de 3 katı verilmesini yani 3 milyon TL tazminat talep ettiklerini belirtti.

BP davanın reddini istedi

BP, bu davanın reddini istedi. Mustafa Sandal'ın istediği 3 milyon TL tazminat için harç yatırması gerektiğini belirtti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye göndererek erteledi.