Mustafa Sandal ve Emina Jahovic boşandı!

Mustafa ve Emina Sandal çifti bugün evliliklerine son noktayı koydu.

Güncellenme 06 Haziran 2018 15:41

Bir süredir boşanacakları konuşulan olan Mustafa ve Emina Sandal çifti bugün evliliklerine son noktayı koydu. Sandal çifti, bugün anlaşmalı bir şekilde boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi.

Daha önce boşanma süreci ile ilgili açıklama yapan Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile örnek çifttik ama bir noktada kendilerinden bir şey eksildiğini, eksilen şeylerin aşk olduğunu, boşanmanın aslında küçük bir ölüm olduğunu, birlikte yapılan her şeyin ölümü olduğunu, iki yıl acı çektiği halde sesini çıkarmadığını, 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dediği zamanlar olduğunu, on aydır birlikte yaşamadıklarını, Mustafa Sandal'ın evi terk ettiğini, çocukların bu durumu zor kabul ettiğini, kocasını aldatmadığını, ona zarar verecek bir şey yapmadığını, velayet konusunda tartışmadıklarını, çocukların yerinin annenin yanı olduğunu söyledi.