Mustafa Destici'den liderlere kritik çağrı

BBP Genel Başkanı Destici, 15 Temmuz'da Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin dolarla bunu yapmak istediğini ama başaramayacaklarını söyledi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 17:27

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ekonomik gerilim sonrası BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, “Liderler Zirvesi” çağrısında bulundu.

15 Temmuz benzetmesi

Twitter’dan açıklama yapan Destici, yaşanılanların, 15 Temmuz’daki gibi tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonu olduğunu, Türkiye’ye barbarlıkla diz çöktüremeyenlerin bu sefer “ekonomi darbesi teşebbüsü” ile emellerine ulaşmak istediğini söyledi.

Artık eski Türkiye yok

Türkiye’nin son dönemdeki kararlı ve bağımsız politikaları, bu olayların esas nedeni olduğunu belirten Destici, artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu; Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye olduğunu belirtti.

Bu zihniyetle yüzleşme vakti geldi

Destici, ekonomi politikalarında yanlışlar yapıldığını, bunun ayrı bir konu olduğunu, doların bu yönlü hareketinin çok net bir biçimde "dış müdahale” olduğunu, öncelikle, dolar fiyatlarının yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı geldiğini söyledi.

İsraf ekonomisi vurgusu

Bir an evvel tüketim ve israf ekonomisinden, üretim ve tasarruf ekonomisine geçilmesini tavsiye eden Destici, şatafatlı harcamalardan kaçınılması gerektiğini, üretimi destekleyecek topyekûn bir ekonomi seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm liderler bir araya gelmeli

Destici, ABD merkezli karşılaşılan saldırının sadece hükümete yönelik olmadığını, bunun Türkiye’ye yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek, “Milli meselelerde duyarlılığı olan ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı'nın daveti ile toplanmalı ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele mesajı verilmelidir” dedi.